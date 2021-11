Vacinados com Janssen vão receber segunda dose, diz Ministério da Saúde

Imunizante era aplicado como dose única anteriormente; pasta também anunciou dose de reforço

EFE/EPA/SANDER KONING Ministério anunciou segunda dose da Janssen



O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, 16, que os brasileiros que tomaram a vacina da Janssen vão receber a segunda dose após um intervalo de oito semanas. O imunizante foi aplicado anteriormente como dose única. A pasta também anunciou a aplicação de uma dose de reforço. “No início, a recomendação era que essa vacina fosse de dose única. Hoje, nós sabemos que é necessária essa proteção adicional. Então, os que tomaram a vacina da Janssen vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante. A sequência é: completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma vacina diferente”, informou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A pasta seguiu a tendência dos Estados Unidos, que já começaram a aplicar a segunda dose do imunizante. A Saúde também anunciou, nesta terça-feira, a aplicação de uma dose de reforço para toda a população acima de 18 anos. Até o momento, a medida era autorizada para idosos, imunossuprimidos e profissionais da área da saúde.