Brasil ultrapassa EUA na taxa de pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19

Dados da plataforma Our World in Data, administrada pela Universidade de Oxford, mostraram nesta terça-feira, 16, que o Brasil ultrapassou pela primeira vez os Estados Unidos na porcentagem de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Enquanto o país norte-americano, que tem livre demanda de imunizantes há meses, tem 68% da população com pelo menos uma dose e 58% com o esquema vacinal completo, o Brasil acumula 76% de pessoas com uma vacina e 60% com duas doses. Em um gráfico animado disponibilizado pela plataforma é possível ver os EUA “largando na frente” na corrida da vacina e disparando em relação ao Brasil nos primeiros seis meses de 2021. O país fica estagnado, porém, entre julho e agosto, quando o Brasil ganha força na imunização, ultrapassando o país nas aplicações da primeira dose no mês de setembro e da segunda dose em novembro.

Segundo a Universidade de Oxford, até o momento 7,4 bilhões de doses da vacina foram aplicadas no mundo e a média diária de doses administradas é 31,5 milhões. Ainda assim, apenas 52,2% da população mundial está imunizada com pelo menos uma dose. A desigualdade é revelada quando encaramos as taxas de imunização de países pobres, onde apenas 4,6% das pessoas receberam pelo menos a primeira dose do imunizante. De acordo com os dados do Our World In Data, o país mais imunizado com primeira dose da vacina no momento são os Emirados Árabes Unidos (91% da população). O Brasil aparece na 15ª posição do gráfico, atrás de países como Chile, Portugal e Canadá.