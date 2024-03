Van capota na rodovia Anchieta, interdita trânsito e deixa 20 feridos

Veículo perdeu o freio na altura do km 44 e acabou tombando após colidir contra a encosta da via; Artesp apura suspeita de que o transporte funcionava de maneira irregular

Divulgação/Artesp Van tombou na região de Cubatão, na Baixada Santista



Um grave acidente envolvendo uma van na rodovia Anchieta, na altura de Cubatão, na Baixada Santista, deixou ao menos 20 feridos na tarde deste sábado (16). Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da concessionária Ecovias, o veículo tombou por volta das 13h19 no km 49 da via, sentido litoral paulista. Dos 20 feridos, cinco estão em estado grave, sete moderados e oito com ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região em caráter de urgência, sendo que quatro delas foram socorridas em estado grave. O motorista da van alegou que o veículo perdeu o freio na altura do km 44 e, mesmo com o tráfego tranquilo, não conseguiu controlá-lo e acabou tombando após colidir contra a encosta da via.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informou que está apurando se o transporte funcionava de maneira irregular. No momento do acidente, a pista norte da Anchieta foi interditada, causando congestionamento na região. As equipes de resgate do Samu, PM Rodoviária e Corpo de Bombeiros atuaram no local para atender às vítimas. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está operando em esquema 5×3, com a descida realizada pela pista sul da Via Anchieta ou da Rodovia dos Imigrantes, e a subida da serra feita apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.