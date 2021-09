Variante Delta representa 91% dos casos de Covid-19 em São Paulo

Segundo a prefeitura, apesar do número de ocorrências, não houve crescimento significativo na curva de infecções por causa do avanço da vacinação

REUTERS/Phil Noble/03.08.2020 Para conter o avanço, o município realizará testagens para analisar o perfil de transmissão do vírus na capital



A variante Delta já representa 91,9% dos casos da Covid-19 registrados na cidade de São Paulo. A informação foi dada pela prefeitura da capital paulista e obtida por um estudo realizado pelo Instituto Butantan em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo e Instituto Adolfo Lutz. O material foi divulgado nesta quinta-feira, 16, e mostrou que, na última semana, foram registrados 629 novos casos na cidade, o que faz com que o total de infecções pela variante seja de 1.921. Entretanto, o aumento no número de casos da cepa não representou um avanço da curva de crescimento, o que a prefeitura associa ao avanço da vacinação na capital. Para conter a disseminação, o município realizará testagens para analisar o perfil de transmissão do vírus na capital. Até essa quinta-feira, 16, a capital aplicou 16,4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.