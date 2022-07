Vazamento de gás provoca incêndio perto do estádio do Morumbi

Quatro equipes da Comgás trabalham no local para fechar as válvulas que causaram o fogo

Incêndio aconteceu no cruzamento entre a Rua Pedro Gomes Cardim e a Avenida Jorge João Saad



Um vazamento de gás, registrado na tarde desta sexta-feira, 22, provocou um incêndio próximo ao estádio do Morumbi, localizado na Zona Sul de São Paulo. O caso aconteceu no cruzamento entre a Rua Pedro Gomes Cardim e a Avenida Jorge João Saad. Primeiras informações apontam que funcionários trabalhavam no local, quando houve uma pequena explosão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A Comgás, responsável pela distribuição do gás, e a Enel, que também atua na geração e distribuição de eletricidade e gás, compareceram no local. Em nota, a Comgás informou que o chamado ocorreu às 17h32 e que uma equipe da empresa chegou ao local às 18h11. No momento, quatro equipes trabalham para fechar as válvulas de onde o gás vazou. A Enel também disse que enviou técnicos para atender a ocorrência. Além deste caso, outro incêndio, quase no mesmo horário, foi registrado nesta tarde em um apartamento, localizado na Bela Vista. Nenhuma pessoa ficou ferida e o fogo foi apagado pelos bombeiros.