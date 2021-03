Vazamento de oxigênio em hospital provoca princípio de incêndio em Osasco, SP

Segundo o Gabinete de Crise instalado no local, 25 pacientes foram transferidos para outros prontos-socorros; a situação foi contida pelo Corpo de Bombeiros

Reprodução/Facebook/Jorge Lapas O Pronto Socorro Jardim d'Abril, em Osasco, funciona como retaguarda da Covid-19



O Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu um chamado, por volta das 9h24 da manhã desta terça-feira, 2, para conter um vazamento de oxigênio no Pronto-Socorro Jardim d’Abril, em Osasco. Um curto circuito na Sala de Medicação hospital, que funciona como retaguarda da Covid-19, danificou parcialmente a rede de oxigênio. Por ser o oxigênio ser altamente inflamável, o vazamento do gás poderia resultar em um incêndio. Segundo a Secretaria de Saúde de Osasco, os próprios funcionários da unidade fizeram a contenção do fogo utilizando extintores.

Antes de consertar a válvula quebrada, os bombeiros, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), transferiram 25 pacientes que necessitavam do oxigênio para outros pronto-socorros do município. De acordo com Corpo de Bombeiros, doze viaturas realizaram atendimentos. O vazamento foi contido por volta das 11h09. O gabinete de crise instalado no local confirmou que não houveram vítimas e que a manutenção está sendo realizada. A unidade voltará a funcionar ainda hoje, assegurou.