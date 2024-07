Veículo com material radioativo é roubado em São Paulo

CNEN solicitou que qualquer pessoa que encontrar o material entre em contato imediatamente com a polícia

No momento do furto, tanto o veículo quanto o material estavam devidamente sinalizados com o símbolo internacional de radiação ionizante



Um veículo que transportava material radioativo foi alvo de roubo na cidade de São Paulo, conforme divulgado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A CNEN alertou a população sobre os riscos de contato com o material, que estava acondicionado em embalagens de chumbo, consideradas seguras para blindar qualquer risco de radiação. A manipulação inadequada do material radioativo pode causar danos à saúde, de acordo com a comissão. No momento do furto, tanto o veículo quanto o material estavam devidamente sinalizados com o símbolo internacional de radiação ionizante.

A CNEN solicitou que qualquer pessoa que encontrar o material entre em contato imediatamente com a polícia. Os telefones disponibilizados pela comissão para denúncias são (21) 98368-0734 e (21) 98368-0763. Além de fiscalizar as atividades relacionadas à exploração do mineral radioativo no Brasil, a CNEN realiza pesquisas em diversos setores, como geração de energia, medicina nuclear e aplicações industriais. A segurança e o controle do material radioativo são fundamentais para evitar danos à saúde e ao meio ambiente.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA