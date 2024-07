Barbara Evans posa só de calcinha e mostra resultado de cirurgias

Modelo realizou uma mamoplastia, uma abdominoplastia e lipoaspiração em regiões distintas do corpo

Reprodução/Instagram/@barbaraevans22 Ela realizou o procedimento após o nascimento dos filhos gêmeos



A influenciadora Bárbara Evans, de 33 anos, tem usado suas redes sociais para mostrar um pouco do processo de recuperação das cirurgias plásticas que fez. Em um storie divulgado, a ganhadora da “A Fazenda”, compartilhou um clique somente de calcinha. Na imagem é possível ver as cicatrizes na região da barriga e nos seios. Ela passou por três procedimentos estéticos, sendo uma mamoplastia, uma abdominoplastia e lipoaspiração em regiões distintas do corpo. Evans decidiu realizar os procedimentos após o nascimento dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. A mamoplastia serviu para aumentar o tamanho e o formato dos seios, a abdominoplastia, retirou o excesso de gordura e pele do abdômen, e a lipoaspiração, por fim, serviu para remover a gordura nas partes do corpo desejadas.