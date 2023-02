Veja como está a situação das estradas no litoral norte de São Paulo

Subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou pela Rodovia dos Tamoios, dependendo do ponto onde a pessoa está na Rio-Santos

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Trabalhadores usam máquinas para reabrir galeria pluvial que foi afetada na Rodovia Rio-Santos



A volta dos turistas que passaram o Carnaval no litoral norte de São Paulo está sendo feita gradativamente. Após a desobstrução parcial de diversos pontos da Rodovia Rio São Santos, motoristas começaram a ocupar a estrada. O tráfego é lento. O DER-SP (Departamento de Estradas e Rodagens) informou que a subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou pela Rodovia dos Tamoios, dependendo do ponto onde a pessoa está na Rio-Santos. Quem se encontra na altura da Praia de Juquehy (km 176) deve optar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Para os motoristas que estiverem do outro lado da interrupção total da Rio-Santos, no km 174, é obrigatório pegar a Tamoios.

A Mogi-Bertioga segue totalmente interditada na altura do km 82, na cidade de Biritiba Mirim, devido ao rompimento de uma tubulação A queda de uma barreira causou a interdição parcial nos km 90 e 91. Há também um bloqueio no km 87 causado pela erosão. O governo do estado iniciou as obras para recuperação do local nesta terça-feira, 21.

Confira os pontos de interdição parcial na Rio-Santos