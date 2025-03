Veja como foi a homenagem do Corinthians a Vitória, jovem de 17 anos assassinada em Cajamar

Família da adolescente, também torcedora do Timão, esteve presente no evento a convite do clube; durante o velório, familiares usavam camisas do time, e o caixão foi coberto com uma bandeira alvinegra

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Homenagem no telão da Neo Química Arena a Vitória Regina de Sousa, e 17 anos, que foi encontrada morta em Cajamar



O Corinthians prestou homenagem neste domingo (9) a Vitória Regina de Sousa, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar, São Paulo. A homenagem ocorreu antes da semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos, na Neo Química Arena. Antes do início da partida, o estádio realizou um minuto de silêncio em memória da jovem. Sua imagem foi exibida nos telões da arena com a mensagem “eternamente dentro dos nossos corações”. A família de Vitória, também torcedora do Corinthians, esteve presente no evento a convite do clube. Durante a cerimônia, familiares usavam camisas do time, e o caixão da jovem foi coberto com uma bandeira alvinegra.

O assassinato de Vitória causou comoção em Cajamar. No dia 26 de fevereiro, após sair do trabalho em um shopping da região, a jovem pegou um ônibus para casa e enviou mensagens a uma amiga relatando estar sendo seguida por dois homens. Testemunhas afirmaram ter visto um carro com quatro ocupantes perseguindo Vitória após sua descida do ônibus.

Após dias de buscas intensas conduzidas por familiares, moradores e autoridades, o corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata no dia 5 de março. A vítima apresentava sinais de violência, estava com a cabeça raspada e sem roupas. A Polícia Civil investiga o caso e já ouviu mais de 11 testemunhas. Dois veículos foram apreendidos para perícia, e a principal linha de investigação aponta para um crime motivado por vingança.

Um dos principais suspeitos é Gustavo Vinicius, ex-namorado de Vitória. Ele chegou a prestar depoimento à polícia, mas foi liberado após a Justiça negar o pedido de prisão temporária solicitado pelos investigadores. Segundo o delegado responsável pelo caso, Gustavo procurou a delegacia temendo represálias dos demais suspeitos.

Além da homenagem a Vitória, o Corinthians também aproveitou a ocasião para reforçar sua campanha de combate à violência contra a mulher. Em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o clube divulgou mensagens de conscientização sobre o feminicídio nos telões do estádio. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo indicam que, em 2024, uma ameaça contra a mulher foi registrada a cada cinco minutos no Estado.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA