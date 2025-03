Caso Vitória: Justiça mantém prisão de suspeito pela morte da jovem

Vítima foi sequestrada no dia 26 de fevereiro, enquanto retornava do trabalho, e seu corpo foi encontrado uma semana depois, apresentando sinais de violência

Montagem/Reprodução Até o momento, mais de dez pessoas já foram ouvidas



A Justiça de São Paulo decidiu manter a prisão de um dos suspeitos envolvidos no trágico caso do assassinato de Vitória Regina de Souza, uma jovem de 17 anos, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Vitória foi sequestrada no dia 26 de fevereiro, enquanto retornava do trabalho, e seu corpo foi encontrado uma semana depois, apresentando sinais de violência. A Polícia Civil de Cajamar prendeu Michael Antônio Sales dos Santos, dono de um carro que foi visto nas proximidades do local onde Vitória desapareceu, após ele apresentar contradições em seu depoimento. Michael passou por uma audiência de custódia e um exame de corpo de delito, permanecendo detido temporariamente.

Durante as investigações de campo, as equipes conseguiram localizar o local onde a jovem foi levada antes de ser assassinada, e a perícia foi imediatamente acionada para coletar evidências. As diligências prosseguiram no domingo, com a busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a elucidar o caso.

Até o momento, mais de dez pessoas já foram ouvidas, e a polícia civil solicitou a prisão temporária de outro suspeito, Daniel Lucas Pereira. No entanto, o pedido foi negado pela Justiça, embora a juíza tenha autorizado buscas e apreensões nas residências dos dois suspeitos. A Secretaria de Segurança Pública informou que novos pedidos de prisão podem ser feitos ao longo da semana, à medida que a polícia civil avança nas investigações.