Veja imagens da homenagem à padroeira do Brasil em Aparecida nesta quarta

Movimento foi intenso durante todo dia na Basílica Histórica, que pode ser visitada das 6 às 19 horas

ISAAC FONTANA/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Monumento católico pode receber até 35 mil pessoas por missa, ao contrário do ano passado, quando o público foi limitado a 2,5 mil fiéis em cada cerimônia



Como parte das tradições do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, milhares de fiéis foram ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 12. Após dois anos com restrições por causa da pandemia de Covid-19, o movimento foi intenso durante todo dia na Basílica Histórica, visitada das 6 às 19 horas, que contou com sete missas e atividades tradicionais, como a alvorada e a procissão. Desde a madrugada, o fluxo de romeiros foi intenso no monumento católico que pode receber até 35 mil pessoas por missa, ao contrário do ano passado, quando o público foi limitado a 2,5 mil fiéis em cada cerimônia. O Santuário Nacional irá acolher os romeiros ao longo de toda a semana. A passagem pelo nicho que abriga a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi aberta desde a madrugada desta quarta para apreciação dos fiéis, assim como a Capela das Velas, que registraram longas filas de espera para visitação. Veja abaixo imagens da homenagem à padroeira em Aparecida.