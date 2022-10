Nasa anuncia data de nova tentativa de lançamento de megafoguete à lua

A agência espacial dos Estados Unidos já adiou outras duas tentativas de lançamento da missão Artemis 1 por problemas técnicos e condições climáticas

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Segunda tentativa de lançar a missão Artemis 1 à Lua também foi adiada



A Nasa confirmou a data da nova tentativa de lançamento de seu megafoguete à Lua. Segundo a Agência, a nova tentativa será feita em 14 de novembro às 0h07 (horário local), com outras duas datas alternativas:16 de novembro às 1h04 (horário local) e 19 de novembro às 1h45 (hora local). A missão Artemis 1 não é tripulada e já passou por adiamentos em decorrência de problemas técnicos, como vazamentos de gás e depois pelo furacão Ian, que atingiu o local de decolagem do foguete, na Flórida. “As inspeções e análises da semana passada confirmaram que é necessário um trabalho mínimo para preparar o foguete e a nave espacial para seu lançamento da plataforma 39B no Centro Espacial Kennedy”, disse a Nasa em uma publicação oficial. A missão Artemis 1 quer garantir a segurança da cápsula de Orion, no topo do foguete, no intuito de que ela seja segura para transportar humanos para a Lua no futuro. A missão se tornou o programa símbolo da Nasa, mais de 50 anos depois da última missão do programa Apollo.