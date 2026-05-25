Veja imagens do resgate de carro que caiu no Rio Tamanduateí, em SP

A pessoa que estava no automóvel morreu após o acidente

Reprodução A colisão aconteceu pouco antes das 5h, nas proximidades do Viaduto Antônio Nakashima e do acesso à Avenida Rangel Pestana



Um carro caiu no Rio Tamanduateí na madrugada desta segunda-feira (25), após um acidente envolvendo outros dois veículos na Avenida do Estado, na região central de São Paulo. Uma pessoa morreu. A vítima estava no automóvel que caiu no rio após a colisão.

A colisão aconteceu pouco antes das 5h, nas proximidades do Viaduto Antônio Nakashima e do acesso à Avenida Rangel Pestana, na região da Sé. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram, no início da manhã, uma operação para retirar o veículo, que ficou submerso. Segundo a corporação, seis viaturas foram deslocadas para atender à ocorrência.

Veja imagens da retirada do carro:

Nas imagens é possível ver o automóvel sendo içado por um guindaste dos bombeiros, além de agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista de um Fiat Fastback realizou uma conversão proibida e atingiu outros dois automóveis. Um homem de 25 anos, que dirigia um VW Gol atingido na traseira, não sofreu ferimentos graves e permaneceu no local.

Já o terceiro veículo caiu no Rio Tamanduateí. Ainda de acordo com a SSP, o condutor apontado como responsável pela colisão se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame clínico de embriaguez.

A ocorrência também afetou o trânsito na região. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que parte da via precisou ser bloqueada no sentido Marginal para o trabalho das equipes de emergência e para a retirada do carro. O desvio do trânsito está sendo feito pela pista da direita.