Entenda o que é cardiomiopatia hipertrófica, doença que teria matado o fisiculturista Gabriel Ganley

Condição provoca engrossamento das fibras do coração e muitas vezes não apresenta sintomas

Divulgação/Instagram @ganleygabriel Gabriel Ganley, considerado uma das maiores promessas da nova geração de fisiculturistas brasileiros.



A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é silenciosa e afeta o coração, provocando um aumento anormal das fibras do órgão, que acaba perdendo elasticidade e tem seu fluxo sanguíneo diminuído. A doença pode ter sido a causa da morte do fisiculturista de 22 anos, Gabriel Ganley, encontrado morto em seu apartamento neste sábado (23), na zona leste de São Paulo.

A doença cardíaca é muitas vezes genética e hereditária, mas pode ser agravada com o uso de anabolizantes. Não há confirmação de que Ganley utilizava substâncias sintéticas para fins estéticos, porém, o atleta já havia falado sobre seu uso em entrevista para o Flow Podcast, em 27 de outubro de 2025.

Na entrevista, Gabriel revelou a escolha de “deixar de ser natural” e que entendia que isso poderia causar danos a longo prazo em órgãos como fígado e coração. Considerado uma das maiores promessas da nova geração de fisiculturistas brasileiros, Ganley teve a morte confirmada por sua patrocinadora e por órgãos de segurança de São Paulo. O velório do atleta foi fechado para amigos e família, na manhã desta segunda-feira (25).

Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), à qual o Instituto Médico Legal (IML) é subordinado, afirmou que a causa da morte do atleta ainda está sendo investigada. “O caso citado é investigado por meio de inquérito policial instaurado no 57° Distrito Policial (Parque da Mooca). A autoridade policial realiza diligências e aguarda o resultado de laudos do IML visando o esclarecimento dos fatos.”

A doença

Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença normalmente genética em que as fibras musculares do coração aumentam de tamanho exageradamente, fazendo com que as paredes do órgão fiquem mais grossas (hipertrofiadas) do que o normal. A alteração ocorre principalmente no ventrículo esquerdo, que é a câmara que bombeia o sangue para o restante do corpo, e na parede que divide o coração ao meio, chamada de septo.

Com o engrossamento das paredes do órgão, o músculo cardíaco se torna mais rígido, perdendo sua elasticidade. Com isso, o coração tem dificuldade para relaxar e se encher de sangue entre um batimento e outro. Outro problema é a obstrução do fluxo sanguíneo, que acontece em cerca de 70% dos casos, devido ao aumento da espessura do septo, bloqueando a passagem do sangue em direção à artéria aorta, saída para o restante do corpo.

Sintomas

A CMH é conhecida como uma doença silenciosa, pois muitas pessoas podem passar a vida inteira sem sentir absolutamente nada. No entanto, quando os sintomas aparecem, os mais comuns são:

Falta de ar ou cansaço excessivo durante atividades físicas

Dor ou aperto no peito

Palpitações ou sensação de ritmo irregular nos batimentos

Tonturas e desmaios inexplicáveis.

A cardiomiopatia hipertrófica é a principal causa de morte súbita de origem cardíaca em atletas com menos de 35 anos, pois o exercício intenso exige que o coração bombeie mais sangue e trabalhe de forma acelerada. Em um coração com CMH, esse esforço extremo, somado a fatores como desidratação ou estresse térmico, pode levar à parada cardíaca se não houver atendimento imediato.

Genética

A CMH é causada por mutações em genes responsáveis pelas proteínas que fazem o músculo cardíaco se contrair. Basta que um dos pais tenha a mutação para que o filho tenha 50% de chance de herdar o problema. A recomendação padrão é que, quando um paciente for diagnosticado, todos os seus parentes de primeiro grau, como pais, irmãos e filhos, também passem por avaliação cardiológica.

O diagnóstico é feito por um cardiologista por meio de exames de rotina e de imagem, como ecocardiograma, ressonância magnética cardíaca, eletrocardiograma e teste genético.