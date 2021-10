Veja momento de acidente entre caminhão e ônibus que deixou 12 mortos na Bahia

Segundo informações da PRF, toras de eucalipto que estavam sendo transportadas se soltaram e bateram nos veículos; além das vítimas fatais, outras 22 pessoas ficaram feridas

Um vídeo gravado dentro de um ônibus mostra o momento de colisão entre o veículo e um caminhão e uma van que aconteceu na noite de quarta-feira, 29, na BR-101, próximo ao distrito de Mundo Novo, em Eunápolis, na Bahia. Ao todo, 12 pessoas morreram no acidente, incluindo o motorista do ônibus, Leandro Assunção Oliveira, e o motorista da van, que não teve a identidade revelada. Outras 22 pessoas ficaram feridas no episódio, sendo que seis estão com lesões graves. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava acoplada a dois semirreboques quando toras de eucalipto que estavam sendo transportadas se desprenderam e acertada os veículos. No vídeo, que foi publicado em redes sociais, é possível ver o motorista do ônibus na estrada quando as toras se desprendem e vão na direção do veículo