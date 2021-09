Acidente envolvendo um ônibus, uma van e um caminhão deixa 12 mortos no sul da Bahia 

Segundo informações preliminares, um vagão da carreta, carregado de eucalipto, desprendeu e atingiu os outros dois veículos; 17 pessoas ficaram feridas

Reprodução/Google Maps Acidente aconteceu BR-101, altura do distrito de Mundo Novo, em Eunápolis



Um acidente envolvendo um ônibus, uma van e uma caminhão na noite de quarta-feira, 29, na BR-101, na altura do quilômetro 703, próximo ao distrito de Mundo Novo, em Eunápolis, deixou 12 mortos. Segundo a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, a carreta Bitrem transitava na rodovia, acoplada a dois semirreboques, quando toras de eucalipto se desprenderam do último vagão e acabaram atingindo o ônibus e a caminhonete Van. O acidente ocorreu por volta das 20h15 da terça-feira e deixou 12 mortos, incluindo o motorista do ônibus da Rota Transporte, Leandro Assunção Oliveira, e o motorista da van, que não teve sua identidade revelada. Outras 17 pessoas ficaram feridos, sendo que 6 delas estão com lesões graves. Após serem atendidas pelas equipes do Samu, as vítimas foram encaminhados para hospitais de Eunápolis e Porto Seguro.

Em suas redes sociais, a Rota Transportes lamentou o falecimento do motorista. Segundo a empresa, assim que comunicada do ocorrido, uma equipe responsável foi acionada e encaminhada ao local para adoção das providências necessárias. O ônibus transporte de passageiros fazia o itinerário Itacaré x Porto Seguro. Ainda de acordo com a Rota Transporte, o Departamento de Polícia Técnica está trabalhando na identificação das vítimas. “Assim que a empresa receber as informações oficiais, adotará as devidas providências juntamente com as famílias. A Rota Transportes lamenta o falecimento do motorista do ônibus, Sr. Leandro Assunção Oliveira e dos passageiros ainda não identificados e manifesta condolências a todos os seus familiares e amigos”, diz nota. A empresa manifestou “profundo pesar pelo trágico acidente” e ressaltou que preza pela “qualidade de seus serviços, com conforto e segurança, atendendo a todos de forma responsável, ética e profissional”.