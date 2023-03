Veja o que se sabe sobre o adolescente de 13 anos autor de atentado em escola de SP

Em carta, aluno fala em ‘bullying e tristeza’; estudante planejou o ataque e divulgou informações nas redes sociais

Reprodução/Câmeras de segurança da Escola Estadual Thomazia Montoro Imagens da câmera de segurança mostram a ação do autor do atentado



Um estudante foi apreendido pela Polícia Militar (PM) após atacar quatro professores e dois alunos em uma escola na Zona Sul da cidade de São Paulo. O ataque aconteceu na manhã desta segunda-feira, 27, na Escola Estadual Thomazia Montoro e deixou um morto. As informações preliminares apontam que o aluno tem 13 anos e estava na unidade de ensino desde o dia 15 de março. Nesse período, a diretora da escola não teria visto nada que chamasse atenção, o que fez com que a escola fosse pega de surpresa. Ele voltou para a escola no dia 15 de março. Ele estava transferido aqui e, durante o período de permanência, a diretora Vanessa não tinha nenhum aviso. Não tinha ciência de nada que chamasse a atenção. A escola foi pega desprevenida”, disse o secretário de Educação, Renato Feder.

Em razão da idade, a identidade do estudante não foi divulgada. Entretanto, as informações confirmadas até o momento mostram que o aluno estaria no oitavo ano e teria sido vítima de bullying na Escola Estadual Thomazia Montoro, o que teria motivado o crime. “Bullying, tristeza. A combinação perfeita para criar uma mente f*dida e acabar fazendo alguma besteira”, diz o autor do ataque, em mensagem encontrada pela polícia. Além disso, ele antecipou nas redes sociais que o ataque aconteceria, dizendo que esperou pelo momento por sua “vida inteira”. “Irá acontecer hoje. Esperei por esse momento minha vida inteira. Tomara que consigo alguma kill pelo menos, minha ansiedade começa a atacar por causa disso. Enfim… me desejem boa sorte”, escreveu o aluno. Durante o momento do ataque, o estudante portava uma faca, uma tesoura, um celular e uma carta de despedida.