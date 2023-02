Veja quais quesitos são avaliados pelos jurados nos desfiles de São Paulo e do Rio de Janeiro

Trinta e seis especialistas são responsáveis por atribuir as notas em nove quesitos, com a menor sendo descartada; veja o que cada um dos julgadores deve avaliar

As escolas de samba dos Grupos Especiais do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro desfilam nas noites dos dias 17, 18, 19 e 20 de fevereiro. Em São Paulo, 14 agremiações brigam pelo título, enquanto 12 escolas lutam pelo posto mais alto do pódio no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, as disputas, tanto pelo título como contra o rebaixamento, vêm sendo decididas nos detalhes. Ao todo, nove quesitos definem as pontuações da escola. Os pontos avaliados são os mesmos em São Paulo e no Rio de Janeiro: alegoria e adereços, bateria, comissão de frente, enredo, evolução, fantasia, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira e samba-enredo. Em São Paulo, o quesito alegoria e adereços é chamado apenas de alegoria. As notas variam entre 9 e 10 (por isso as casas decimais são usadas com frequência). Nos dois casos, 36 jurados serão responsáveis por atribuir as notas, sendo quatro para cada quesito. A menor nota será descartada da soma final, sendo levada em conta apenas em eventuais empates.

Alegoria e Adereços (ou Alegoria)

Neste quesito, os jurados avaliarão desde a concepção dos carros (com base no enredo) até a execução dos mesmos, verificando a qualidade final das alegorias. Tudo o que for apresentado pelas agremiações aos jurados e à organização nas pastas antes dos desfiles deverá ser mostrado pelas dentro da avenida. Dentre os itens passíveis de penalização estão partes faltando ou quebradas, tecidos rasgados e esculturas mal acabadas.

Bateria

Neste quesito, os jurados avaliarão a perfomance dos ritmistas da bateria. Dentre os tópicos específicos, estão a sustentação do andamento do samba, que deve apresentar pouca ou nenhuma variação durante o desfile; a afinação e equalização da bateria, com todos os instrumentos devendo estar plenamente audíveis; o entrosamento entre os ritmistas também será julgado, com todos devendo executar as bossas em conformidade, sem desencontros; e, por último, a criatividade das baterias.

Comissão de Frente

A comissão de frente, grupo responsável por abrir os desfiles, é avaliada de forma independente do resto da escola. Os jurados analisam a concepção da comissão, isto é, sua relação com o enredo e a ideia por trás da apresentação, e itens de execução, para verificar o acabamento de fantasias e adereços. Em caso de falhas, penalidades devem ser aplicadas.

Enredo

No quesito enredo, os jurados analisarão o roteiro do desfile apresentado pela escola, a concepção do enredo e sua execução. Um dos tópicos que devem ser levados em conta é se a sinopse oficial atinge o objetivo do desfile e se a execução plástica da apresentação transmite uma leitura correta da obra. Vale mencionar que os jurados não devem considerar se os fatos apresentados pelas escolas são reais, irreais, realistas ou se abrangem todos os pontos sobre determinado assunto, atendo-se apenas ao que consta no enredo apresentado pela agremiação.

Evolução

O quesito evolução diz respeito à distribuição dos componentes na escola, com a coesão da agremiação sendo julgada pelos jurados. Buracos entre alas, alegorias e tripés serão penalizados. Além disso, caso uma ala invada o espaço de outra, também é considerado um problema de evolução, com penalização prevista. Os jurados avaliarão ainda a dança em sintonia com a bateria e com o canto do samba-enredo.

Fantasia

Na avaliação das fantasias, os jurados irão averiguar o acabamento, verificando se há rasgos ou partes quebradas; a uniformidade, averiguando se há componentes com fantasias diferentes; e a falta de itens, como chapéus e adereços de mão. Qualquer anormalidade nesses itens deve levar à penalização. Todos os itens que são mostrados na avenida devem corresponder ao que foi apresentado à organização e aos jurados e vice-versa.

Harmonia

No quesito harmonia, os julgadores irão avaliar o canto da escola dentro da avenida. A agremiação, por sua vez deverá apresentar clareza em todas as frases do samba-enredo. Caso alguma frase, palavra ou expressão não esteja compreensível durante o desfile, a escola deverá ser penalizada.

Mestre-Sala e Porta Bandeira

Para a avaliação do quesito mestre-sala e porta-bandeira, são levados em conta o entrosamento do casal, a postura durante a apresentação e a integridade das fantasias. Durante todo o desfile, o pavilhão da escola não pode enrolar no mastro nem no corpo da porta-bandeira. O mestre-sala, por sua vez, não pode tocá-lo bruscamente ou encostar os joelhos no chão. Além disso, apesar de as escolas apresentarem três casais, apenas o primeiro é avaliado pelos jurados.

Samba-Enredo

Os jurados que avaliarão o samba-enredo deverão se atentar à fidelidade da composição com o enredo apresentado. A construção do samba também será alvo de avaliação, com a melodia e a riqueza poética sendo julgadas. Possíveis inadequações e trechos ofensivos poderão ser penalizados.