Dragões da Real aposta nas belezas de João Pessoa para conquistar título inédito do Carnaval

Na reportagem especial da Jovem Pan News, o carnavalesco Jorge Freitas revelou que está otimista e mostrou cada detalhe das fantasias e dos carros alegóricos pensados para remeter à cultura da capital paraibana

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da escola de samba Dragões da Real, no Grupo Especial do Carnaval 2020, no Sambódromo do Anhembi



A cidade que recebe o primeiro raio de sol no continente americano, João Pessoa, é o tema do samba-enredo da Dragões da Real para o Carnaval de São Paulo. Cada detalhe das fantasias e dos carros alegóricos foi pensado para remeter à cultura da capital paraibana. O sol, os santos e a famosa quadrilha de João Pessoa ganharão uma versão em samba feita pela escola. Além de toda a pesquisa teórica, o carnavalesco Jorge Freitas foi até a Paraíba para sentir de perto o que ia tratar no samba-enredo: “Eu comecei a viajar para João Pessoa e, junto do cotidiano do povo pessoense, vi alguma situações de curiosidades que poderiam nos dar uma plástica bonita, mas que fizesse também com que o nosso desfile fosse agradável, alegre e descontraído”. Em 2000, a Dragões da Real nasceu de uma torcida organizada do São Paulo Futebol Clube. Apesar de jovem, a escola já tem destaque entre as maiores do carnaval paulistano. Em 2011, a agremiação foi campeã do Grupo de Acesso e em 2017 e 2019 foi vice-campeã do Grupo Especial.

Como a expectativa para o desfile deste ano é grande, Freitas revelou que está otimista, mas com os pés no chão: “Temos tudo para fazer um grande Carnaval, ganhar é consequência. Nos preparamos para isso. Não vamos ser demagogos, todo mundo vai lá para ser campeão do Carnaval. Agora, a probabilidade de a gente acertar é bem grande porque o trabalho foi intenso, a comunidade compareceu, os nossos ensaios estão bem cantados e bem dançados. O papel que uma escola de samba exerce com o cidadão é levá-lo para dentro da sua quadra e mostrar que o Carnaval não são só aqueles 65 minutos de avenida, Carnaval é dança, música, encenação, teatro e isso a Dragões fez durante todo esse ano que passou, para em 2023 fazer o maior Carnaval da nossa história”.

No barracão, cada bordado é feito com o maior cuidado e atenção e os carros alegóricos são projetados para um grande espetáculo. Na Dragões, um dos que ajudam a colocar em prática toda essa arte é o figurinista Gerrá: “Eu sempre gostei de ver as baianas, a comissão de frente e os casais. Isso sempre me encantou de alguma maneira, desde criança sempre fui envolvido com a arte em si. Em uma brincadeira de visitar a escola, é igual a um vício, a gente entra e estou aqui desde 2013”. Com o acerto dos últimos detalhes, é hora de respirar fundo e esperar o sol brilhar para a Dragões da Real. Confira a reportagem completa do especial de Carnaval da Jovem Pan News no vídeo abaixo.

*Com informações da repórter Camila Yunes