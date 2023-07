‘Velha Guarda do BRT’: Prefeitura do Rio seleciona idosos para orientar usuários no transporte carioca

Programa começou a funcionar nesta quarta-feira e conta com 36 mulheres e 8 homens para atentar para o uso consciente do serviço

Divulgação/Beth Santos Prefeito do Rio, Eduardo Paes, no lançamento do programa 'Velha Guarda do BRT'



Inspirada na Velha Guarda do Samba que reverencia e protege o mais brasileira dos ritmos, a Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro lançou, nesta quarta-feira, 5, o projeto “Velha Guarda do BRT“, cujo objetivo é zelar e sensibilizar a população carioca sobre o uso consciente do transporte público por meio da terceira idade. “Esse é um esforço para fortalecermos cada vez mais o espírito de cidadania, a compreensão de que as coisas não são da prefeitura, elas são da população”. “A prefeitura paga as coisas com o dinheiro do imposto da população. Se as pessoas não cuidam, o dinheiro deixa de ser gasto em outras funções da administração para serem gastos em consertos”, afirmou o prefeito Eduardo Paes (PSD). A primeira fase da iniciativa conta com 44 agentes, em 12 estações, que atuarão em dupla nos seguintes horários: das 8h às 10h, das 13h às 15h e das 15h às 17h. São 36 mulheres e 8 homens com idade média de 68 anos.

Além disso, a “Velha Guarda do BRT” também vai auxiliar no embarque e desembarque de grupos prioritários e, com isso, contribuir para o exercício da cidadania. “É mais um esforço da Prefeitura para que as pessoas tenham consciência sobre a boa utilização do BRT. Já estamos transportando 328 mil passageiros em dias úteis, então é importante que a Prefeitura ofereça um transporte com qualidade e segurança, e as pessoas exerçam o direito de cidadania, preservando o bem público”, disse a presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin. “Espero que o diálogo com a população seja de forma tranquila, mas sabemos que, em determinados momentos, isso não vai acontecer. Mas não estamos no BRT para confronto ou briga. O papel da Velha Guarda do BRT é educar da melhor maneira possível”, disse a Agente Experiente Denise Alves da Silva, de 61 anos. A segunda fase do programa “Velha Guarda do BRT” está prevista para ser realizada até dezembro, com 60 Agentes Experientes, espalhados em 16 estações.