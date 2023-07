Pesquisa mostra que mais de 73% dos brasileiros consideram a Venezuela uma ditadura

Levantamento mostra ainda que apenas 16% consideram o comunismo um sistema ideológico positivo

EFE/ André Coelho Lula e Nicolás Maduro no Palácio do Planalto, durante visita oficial do venezuelano ao Brasil



Uma pesquisa AtlasInstel divulgada nesta quarta-feira, 5, mostra que 73,4% dos entrevistados consideram a Venezuela uma ditadura. Já 6,1% acreditam que o país vizinho é uma democracia, enquanto 20,5% não souberam responder. O levantamento ouviu 3.222 pessoas do dia 2 ao dia 4 de julho. Entre os entrevistados, 78% têm uma opinião negativa sobre a ditadura militar. Sobre o comunismo, esse número chega a 68%, enquanto apenas 16% consideram ser um sistema ideológico positivo. Outros 16% não souberam responder. Em maio, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, visitou o Brasil com honras de chefe de Estado, o que gerou críticas, especialmente da oposição, que considerou a recepção uma “falta de compromisso com a democracia”. O líder venezuelano veio ao país a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar de uma reunião com os outros presidentes da América do Sul.