Vem aí o JP Conecta: Fórum discute Segurança Alimentar no dia 19 de agosto; saiba como participar

Reprodução/Jovem Pan O objetivo é criar um espaço de troca de conhecimentos e contribuir para desenvolvimento de soluções para os desafios enfrentados pela sociedade



Vem aí o fórum JP Conecta. O Grupo Jovem Pan reunirá especialistas, autoridades e jornalistas para discutir os desafios da Segurança Alimentar no dia 19 de agosto, a partir das 8h30, no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, localizado na Alameda Santos, 1437 – Cerqueira César, em São Paulo. Quer participar? A entrada é gratuita. Preencha seus dados por meio do link e aguarde a confirmação ou pelo QR code que aparece na imagem abaixo. O objetivo é criar um espaço de reflexão e troca de conhecimentos, contribuindo para a formação de opiniões embasadas e o desenvolvimento de soluções para os desafios enfrentados pela sociedade. Com realização do Grupo Jovem Pan, o fórum tem patrocínio do SP Negócios e apoio do Governo do Estado de São Paulo.

Confira a programação do JP Conecta

Assista à chamada abaixo