Venezuelanos lideram grupo de imigrantes que vivem no Brasil

Brasil conta com mais de um milhão de imigrantes e brasileiros naturalizados

Divulgação Acnu Desse total, 793 mil eram estrangeiros e 216,3 mil haviam adquirido a nacionalidade brasileira



Em 2022, o Brasil contava com aproximadamente 1 milhão de imigrantes e brasileiros naturalizados, conforme dados do Censo Demográfico do IBGE. Desse total, 793 mil eram estrangeiros e 216,3 mil haviam adquirido a nacionalidade brasileira. Essa diversidade populacional reflete a crescente presença de imigrantes no país. Os venezuelanos se destacam como o maior grupo de estrangeiros no Brasil, totalizando 271,5 mil indivíduos. Eles superaram os portugueses, que ocupam a segunda posição com 104,3 mil. Em comparação, em 2010, apenas 2,9 mil venezuelanos residiam no país, evidenciando um aumento significativo na imigração proveniente da Venezuela. O total de estrangeiros representa cerca de 0,50% da população brasileira, um aumento de 70% em relação a 2010. Entre 2018 e 2022, aproximadamente 400 mil imigrantes se estabeleceram no Brasil, contribuindo para essa elevação no número de estrangeiros. A imigração da Venezuela foi a mais expressiva nesse período.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além dos venezuelanos e portugueses, outras nacionalidades também se destacam entre os imigrantes no Brasil:

Bolivianos, com 80,3 mil

Paraguaios (58,3 mil)

Haitianos (57,4 mil)

Argentinos (42,6 mil)

Os latino-americanos, em conjunto, representam dois terços do total de estrangeiros no país. Roraima é o estado que apresenta a maior proporção de estrangeiros, com cerca de 12% de sua população composta por imigrantes. Em contrapartida, São Paulo se destaca pela maior população absoluta de estrangeiros, com aproximadamente 350 mil residentes. Essa distribuição geográfica evidencia as diferentes dinâmicas migratórias no Brasil.

Em 2022, cerca de 457 mil pessoas que viviam fora do Brasil em 2017 decidiram se estabelecer no país. O fluxo migratório mais significativo veio da Venezuela, com 199,1 mil imigrantes. No total, a imigração da América Latina representou 72% do total de estrangeiros que chegaram ao Brasil naquele ano, reforçando a importância da região na composição demográfica do país.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA