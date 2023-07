Quatro aviões arremetem por causa de vento forte em Congonhas

Outros três voos foram deslocados de Guarulhos para outros aeroportos; São Paulo registrou rajadas de 72,2 km/h durante esta quinta-feira, maior velocidade já observada na capital paulista

J. F. DIORIO/Estadão Conteúdo Pilotos precisaram retomar voo após falhas no procedimento do pouso



Devido ao ciclone que passa pela região Sul do Brasil, quatro aviões tiveram dificuldades para pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13, e precisaram arremeter, procedimento no qual o piloto de uma aeronave retoma o voo dela após falhas no procedimento do pouso ou quando não há referência visual da pista. De acordo com a Infraero, o aeroporto está trabalhando para melhorar o visual para pousos e decolagens. A companhia informou que rajadas podem influenciar na operacionalidade do aeroporto, porém a decisão de pousos e decolagens em ocasiões de ventos fortes é do comandante da aeronave. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a região de Congonhas registrou rajadas de 72,2 km/h, maior velocidade identificada na capital paulista. A administradora do aeroporto de Guarulhos, a GRU Airport, afirmou que três voos precisaram ir para outros aeroportos devido ao mau tempo, mas conseguiram retornar para pousar no local. Em Viracopos, não houve registros de problemas relacionados às ventanias