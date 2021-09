Vereador de BH é barrado no Cristo Redentor após não apresentar comprovante de vacina

Nikolas Ferreira (PRTB) compartilhou seu descontentamento com a medida e publicou montagem fingindo ter ido à atração no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram @nikolasferreiradm

O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB) foi proibido de entrar no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no último sábado, 26, após não apresentar seu comprovante de vacinação contra a Covid-19. Em uma publicação feita nas suas redes sociais, Nikolas registrou o momento em que foi barrado por uma atendente. “Tá de sacanagem. Tá falando sério? A pessoa que não tem, já era, acabou, não pode entrar […] E todo mundo aceita isso de boa?”, questionou Nikolas à atendente. A funcionária, por sua vez, explica que a proibição é fundamentada em um decreto do Estado e informa ao vereador que as pessoas que não apresentam o comprovante precisam “voltar para casa”. Depois do episódio, Nikolas publicou uma montagem com uma foto sua em frente ao Cristo Redentor com a legenda: “Baile funk, metrô e ônibus não precisa de passaporte da vacina, mas no Cristo sim. Então, eu fui…”.