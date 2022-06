Vereador morre durante prova de natação em Fortaleza

Mauro Zacher, de 46 anos, sofreu um mal súbito na manhã deste domingo, 26

Gabriel Ribeiro / CMPA Mauro Zacher estava no quinto mandato na Câmara Municipal de Porto Alegre



O vereador Mauro Zacher (PDT), de Porto Alegre, morreu, aos 46 anos, durante uma prova de natação na manhã deste domingo, 26, em Fortaleza. De acordo com a assessoria do parlamentar, ele sofreu um mal súbito. O político foi socorrido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro, mas não resistiu. Zacher estava no quinto mandato e deixa a esposa Anete, os filhos Léo e Martina, a mãe Sandra e os irmãos Flávio e Jéssica. Nas redes sociais, familiares, amigos e autoridades políticas prestaram últimas homenagens ao vereador. Entre eles o pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), que recebeu título de “Cidadão Porto-Alegrense”, de autoria de Mauro Zacher. “Estive com ele no início deste mês, quando me concedeu a honra do título de cidadão de Porto Alegre. Lamento muito esta perda. Meus sentimentos a toda sua família”, escreveu no Twitter.