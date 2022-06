Gilmar Mendes testa positivo para Covid-19 e cancela participação presencial em Fórum Jurídico

Essa é a primeira vez que o ministro é diagnosticado com o vírus

Carlos Moura/SCO/STF Ministro Gilmar Mendes está com sintomas gripais leves, mas passa bem



O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), testou positivo para o coronavírus (Covid-19) neste domingo, 26, em Portugal. Por conta disso, ele cancelou a participação no 10º Fórum Jurídico de Lisboa. Essa é a primeira vez que o ministro foi diagnosticado com o vírus. Ele está com sintomas gripais leves, mas passa bem. Durante teste de rotina antes de um evento que participaria, ao lado de outras autoridades brasileiras, Gilmar Mendes testou positivo para a doença. Agora, o ministro participará, de forma remota, na segunda-feira, 27, da abertura do Fórum Jurídico de Lisboa.