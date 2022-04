Vereadores brigam durante sessão na Câmara Municipal de Apiacá (ES); assista

Parlamentar acusou colegas de irregularidades, xingou o presidente da Casa e foi agredido; Câmara divulgou uma nota em que repudia o incidente

Reprodução/Câmara Municipal de Apiacá Vereadores discutiram e brigaram durante sessão na Câmara de Apiacá



Uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Apiacá, cidade localizada a 205 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo, foi interrompida na última segunda-feira, 18, após uma briga entre dois vereadores começar. Os parlamentares Diego Pedrosa de Souza (PV) e Ivanildo Mendes de Oliveira (PL) precisaram ser separados durante a reunião. Diego encontrava-se denunciando possíveis irregularidades na atual legislatura e passou a acusar os colegas presentes. O presidente da Casa, Fabiano Basilio Zanardi (PL), pediu para que o vereador concluísse a sua fala sem realizar perguntas caluniosas. Diego afirmou que Fabiano era “autoritário, prepotente e arrogante” e que teria a resposta nas urnas. Em seguida, Ivanildo pediu a palavra e puxou o braço de Diego, bateu em seu microfone e partiu na direção do parlamentar.

Em seu site oficial, a Câmara de Apiacá publicou uma nota em que repudia as agressões realizadas. “A Câmara Municipal de Apiacá por meio desta nota vem oficialmente repudiar os recentes acontecimentos na Sessão Ordinária de 18 de abril de 2022, na qual dois vereadores chegaram a vias de fato durante as considerações finais. A Câmara repudia qualquer ato de violência e informa que tomará as providências cabíveis”, publicou.