‘Uma vergonha e deplorável’, diz Doria sobre discurso de Alvim

(Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO) O governador de São Paulo, João Doria



O governador de São Paulo, João Doria, classificou nesta sexta-feira (17) a fala do ex-secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, como “deplorável”.

Meu repúdio à fala do, agora, ex-Secretário da Cultura do Governo Federal, Roberto Alvim. Lamentável que nos dias de hoje alguém faça apologia ao nazismo. Uma vergonha e deplorável, sobretudo por vir de um representante público. — João Doria (@jdoriajr) January 17, 2020

Alvim foi demitido após divulgar um vídeo nas redes sociais da pasta em que afirmava que “a arte brasileira da próxima década será heroica e imperativa”. O discurso se assemelha ao do ministro da Alemanha nazista Joseph Goebbels ao se referir à arte alemã.

As falas de Alvim provocaram reações nos mais diversos setores da sociedade e também no Congresso Nacional. Doria também repudiou as declarações, assim como o presidente Jair Bolsonaro e o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

“Meu repúdio à fala do, agora, ex-Secretário da Cultura do Governo Federal, Roberto Alvim. Lamentável que nos dias de hoje alguém faça apologia ao nazismo. Uma vergonha e deplorável, sobretudo por vir de um representante público”, escreveu o governador do Estado de São Paulo no Twitter.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que é ‘inadmissível termos representantes com esse tipo de pensamento. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que Alvim havia “passado dos limites”.