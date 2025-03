Vice-consulesa da Colômbia é baleada em tentativa de assalto em São Paulo

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, Claudia Ortiz Vaca não era alvo da ação; colombiana passa por cirurgia e está estável

A vice-consulesa da Colômbia, Claudia Ortiz Vaca, foi vítima de um disparo em São Paulo, enquanto ocorria uma tentativa de assalto na Avenida Nove de Julho, na manhã desta sexta-feira (14). Ela foi atingida por uma bala perdida, segundo a Secretária de Segurança Pública e, no momento, está em cirurgia, apresentando um quadro de saúde estável, segundo o jornal colombiano El Tiempo. O incidente ocorreu quando criminosos em uma motocicleta abordaram um veículo. Durante a ação, um policial à paisana que estava nas proximidades interveio, o que resultou em uma troca de tiros entre os envolvidos. Um dos suspeitos foi detido pela polícia e o outro fugiu.

De acordo com informações da SSP, Claudia não era o alvo do disparo. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes para esclarecer todos os detalhes do ocorrido. Até o momento, tanto o Consulado da Colômbia quanto o Itamaraty não se pronunciaram oficialmente sobre o incidente.

