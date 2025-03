Caso do Porsche azul: Justiça de SP nega 7º pedido de liberdade para motorista do carro de luxo

Desde maio de 2024, Fernando Sastre de Andrade Filho está detido na Penitenciária de Tremembé, localizada no interior de São Paulo

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, pela sétima vez, negar o pedido de liberdade para Fernando Sastre de Andrade Filho, um empresário acusado de homicídio qualificado. Desde maio de 2024, Fernando está detido na Penitenciária de Tremembé, localizada no interior de São Paulo. A decisão foi unânime pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal, que optou por manter a prisão preventiva do réu até que o julgamento ocorra. O empresário enfrenta acusações de ter causado a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, em um acidente de trânsito.

O trágico acidente aconteceu em 31 de março de 2024, na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, Fernando Sastre estava ao volante de um Porsche, dirigindo a mais de 100 km/h e sob a influência de álcool, quando colidiu com o Renault Sandeiro de Ornaldo.

A via tem um limite de velocidade de 50 km/h, mas o laudo do Instituto de Criminalística revelou que o Porsche estava a 136 km/h no momento do impacto. Além da acusação de homicídio, Fernando também enfrenta acusações de lesão corporal gravíssima, por ter ferido Marcos Vinícius Machado Rocha, que estava no carro com ele.

A Justiça está aguardando o julgamento dos recursos pendentes da defesa de Fernando em instâncias superiores para poder marcar o júri popular. O Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou a decisão de manter a prisão preventiva e a sentença de pronúncia do réu. Procurada pela Jovem Pan, até o momento, a defesa de Fernando Sastre não se manifestou sobre a decisão, mas o espaço permanece aberto para quaisquer declarações futuras.

