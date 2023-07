Vice-prefeito de Olinda diz ter sido feito de refém na própria casa

Político afirmou que três assaltantes entraram em sua casa, no Jardim Atlântico, e roubaram alguns de seus pertences

Reprodução/Twitter/@marcioadbotelho Márcio Botelho, vice-presidente de Olinda, foi feito de refém



O vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho (PP), disse que ele, sua mãe e seu sobrinho foram feitos de refém, na manhã deste sábado, 29. Através das redes, o político afirmou que três assaltantes entraram em sua casa, no Jardim Atlântico, e roubaram alguns de seus pertences. A assessoria de comunicação do pernambucano, até o momento, não soube informar a quantia dos objetos. Em nota, Márcio Botelho tranquilizou seus fãs. “Agradeço a todas as mensagens de preocupação, carinho e apoio neste momento tão difícil”, escreveu. “Já passamos bem e estamos tomando as medidas necessárias para que a justiça seja feita”, acrescentou. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado ou detido.