Vídeo mostra esgoto vazando em obra do metrô em São Paulo; assista

Acidente aconteceu na última terça-feira, 1º, em obra da Linha 6-Laranja do Metrô da capital paulista; ninguém se feriu no episódio

Reprodução/Facebook Alexandre Lima Vídeo publicado nas redes sociais mostra momento em que água invade a obra



Um vídeo gravado por operários que estavam trabalhando na obra da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo mostra o momento em que o esgoto começou a vazar na obra. O episódio aconteceu na terça-feira, 1, quando o equipamento conhecido como “tatuzão” atingiu um supertúnel da Sabesp, que começou a vazar no local. O vídeo circulou nas redes sociais e mostra o equipamento da concessionária Acciona, responsável pelas obras, em ação para cavar o túnel. Pouco antes do tatuzão chegar ao poço de ventilação, onde estavam os operários, começa a cair uma leve corrente de água que é seguida por um forte jato, o que obriga os presentes a deixarem o local. Vazamento gerou uma cratera na Marginal Tietê, na Zona Norte da capital paulista, e interditou parcialmente o tráfego na região. Segundo as autoridades todos os funcionários conseguiram deixar as obras e ninguém ficou ferido.

Confira o vídeo: