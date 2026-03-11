Vídeo mostra momento em que homem envenena cachorro em São Paulo

Em depoimento prestado à polícia, ele disse que não tinha a intenção de matar, apenas fazer com que o animal ‘parasse de latir’

Foto: Reprodução Momento em que o homem sai de sua casa e vai até a vizinha para envenenar cachorro



Vídeo mostra momento em que homem envenenou uma cadela da raça pastor-alemão em dezembro de 2025. Júlio Cezar Almeida Ramos, de 52 anos, é vizinho da tutora do animal e declarou em depoimento prestado à Polícia Civil que não tinha a intenção de matar, apenas fazer com que ela “parasse de latir”. A cadela, chamada Safira, passou mal e foi internada, mas sobreviveu.

No vídeo, é possível analisar a proximidade da casa de Ramos com a da tutora do animal. Ele caminha em frente ao portão da vizinha e o ultrapassa. Momentos depois, dá meia volta e retorna, parando em frente à casa para jogar o veneno, popularmente chamado de “chumbinho”, em seguida sai rapidamente em direção à sua própria residência.

Ele também declarou que ficou arrependido e chegou a voltar para tirar o veneno, mas ficou com receio de que o animal o mordesse.

Veja o vídeo

Entenda o caso

O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo 13º Distrito Policial (Casa Verde), quem informou o nome do autor da ação como Júlio Cezar Almeida Ramos, após análise das câmeras de segurança na rua.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse em nota que o suspeito já prestou depoimento. “A equipe da unidade identificou e colheu o depoimento do suspeito. Demais diligências seguem em andamento para a devida responsabilização do investigado pelo crime de maus-tratos a animais”, escreveu.

O crime é previsto pela Lei de Crimes Ambientais, que pode variar entre 3 meses a mais de 5 anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais.

Paulo Henrique Silva Santos, advogado da tutora do animal, Letícia, também afirmou que está “preparando uma ação indenizatória em nome da Letícia”, ação que busca reparação financeira pelos danos causados pelo investigado. Segundo o advogado, o inquérito policial deve ser encaminhado ao Ministério Público na próxima semana, quando terá os próximos desdobramentos.