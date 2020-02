Vídeo: Suspeito de matar família no ABC foi visto comprando gasolina

Corpos do casal e do filho deles de 15 anos foram encontrados carbonizados

Novas imagens de câmeras de segurança obtidas pela Jovem Pan mostram suspeito de assassinar família no ABC comprando gasolina. No vídeo, é possível ver o homem dentro de um carro Fiat Palio abaixando o vidro e pegando um galão com combustível. Os corpos foram encontrados carbonizados no carro da família no último dia 28.

Ele teve a prisão decretada pela Justiça nesta sexta-feira (7), e o automóvel utilizado na compra do combustível foi apreendido pela Polícia Civil. Segundo autoridades, ele é namorado de uma adolescente de 14 anos, que chegou a depor na delegacia após a PM ter encontrado objetos de Flaviana Gonçalves na posse dela. A jovem foi liberada logo depois do interrogatório.

A Polícia Civil investiga nove pessoas suspeitas de participar do caso. Estão presas Ana Flávia, Carina, Juliano de Oliveira, Michael Robert dos Santos e Guilherme Ramos.

Entenda

O crime gerou a morte de Flaviana e Romuyuki Gonçalves, e do filho deles, Juan Victor, de apenas 15 anos. A filha do casal, Ana Flávia Gonçalves, e sua esposa, Carina Ramos, confessaram terem planejado o roubo, mas não a morte deles.

Em depoimento, elas declararam que, cerca de três dias antes do crime, planejaram roubar R$ 85 mil da casa da família Gonçalves, mas que os assassinatos foram algo que “saiu do controle”.

Segundo uma fonte ligada ao caso, a dupla afirmou ter ficado no andar de cima da casa durante todo o assalto, que teria acontecido na parte inferior da residência. Ainda de acordo com a apuração da reportagem, Carina Ramos teria dito aos três outros suspeitos que executaram o assalto que “não queria ouvir tapas e nenhum grito. Era roubar o dinheiro e ir embora”.

Juliano de Oliveira, primo de Carina, prestou depoimento à polícia e confessou envolvimento no crime. No entanto, segundo ele, a morte da família teve o aval da dupla. Ele está preso temporariamente desde segunda-feira.