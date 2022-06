Vinho seco ou suave? Sommelier explica as diferenças

Bebida é uma paixão nacional, mas muitos brasileiros não conhecem suas diferenças; confira dicas exclusivas para impressionar na hora da escolha

Uma coisa todo mundo sabe: o vinho é resultado do processo de fermentação das uvas. Depois disso, tudo parece nebuloso e desconhecido, não é? Mas entender as particularidades de cada rótulo é mais fácil do que parece. Partindo desse ponto, precisamos entender que a fermentação é um conjunto de reações químicas que transformam parte do açúcar natural que existe nas uvas em álcool. Até aqui, tudo igual, certo? Já sabemos diferenciar o vinho de um simples suco de uva. Porém, existem diferentes tipos de uvas em diferentes condições climáticas; enquanto em alguns casos a fermentação ocorre contando com o açúcar desta fruta, em outros pode ser necessário adicionar açúcar de outra fonte.

É fácil imaginar que, no primeiro caso, teremos vinhos mais “honestos e verdadeiros”. E é verdade! Mas, pela legislação brasileira, o que caracteriza um vinho como suave ou seco é a quantidade de açúcar presente na bebida depois de fermentada e pronta para o consumo. Os secos apresentam menos de 3 g por litro, enquanto os suaves ultrapassam os 25 g/l. No entanto, o sommelier Jonas Nascimento, especialista da 067 Vinhos, diz que não devemos confundir a rotulagem de vinho suave com suavidade no paladar. Os elevados níveis de açúcar tendem a esconder o verdadeiro paladar do vinho. E há, nos secos de qualidade, uma suavidade aparente, que resulta do equilíbrio e da riqueza das sensações olfativas e gustativas da experiência com a bebida. “Por outro lado, vinhos secos não devem ser vistos como agressivos, ruins de beber. Esses são apenas vinhos ruins mesmo”, completa Nascimento, em tom descontraído.

Contudo, a escolha sobre o que é bom ou ruim depende do paladar de cada um. Geralmente, pessoas com um paladar mais experimentado tendem a gostar e consumir alimentos e bebidas com menor teor de açúcar, pois ele mascara e prejudica a experiência gustativa — impossibilitando a identificação de outros sabores, por exemplo. Segundo o sommelier, “há momentos em que queremos experiências mais profundas, intrigantes. Em outros, algo mais leve pode trazer grande satisfação e harmonizar melhor com a nossa vida”.

Para ajudar na escolha do dia, Jonas Nascimento indicou um rótulo especial da 067 Vinhos, o Eita Pega Pinot Noir Barricado. Confira!

DICA DE HOJE

A 067 Vinhos traz um maravilhoso Pinot Noir com 14 meses de passagem em barricas de carvalho francês de segundo uso, para homenagear Campo Grande, onde as capivaras atravessam a rua na faixa de pedestres.

Ficha Técnica

Classificação: Seco

Uva(s): 100% Pinot Noir

% vol.: 12,50%

Visual: Coloração rubi de baixa intensidade.

Olfativo: Aromas que remetem a frutas vermelhas maduras, como morango, cereja, acerola, romã e um floral agradável

Gustativo: Fresco com acidez e taninos balanceados e sabores que remetem às sensações olfativas

Serviço: 16º a 18º graus Celsius

Uva Principal: Pinot Noir

País/Estado: Brasil/Rio Grande do Sul

Região: Campos de Cima da Serra

Amadurecimento: Estabilização em aço inox

Harmonização: Salmão grelhado, pintado ao molho de urucum, sushi e sashimi de salmão, além de massas com cogumelos salteados no azeite ou ao molho de natas frescas

