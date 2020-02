Vitor Hugo crê que permanece como líder do governo; Terra diz que não recebeu convite

A possibilidade da troca da liderança do governo na Câmara dos Deputados passou a ser aventada no Palácio do Planalto

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO)



O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), acredita que continuará no cargo. O parlamentar afirmou, nesta quarta-feira (19), que não recebeu sinalizações do presidente Jair Bolsonaro de que poderá ser substituído pelo ex-ministro Osmar Terra (MDB), como tem sido cogitado no Palácio do Planalto.

“Passei a manhã discutindo reforma administrativa com o presidente”, afirmou rapidamente a jornalistas após evento no Palácio do Planalto. “Não há indicação de que isso [mudança na liderança] vai acontecer”, emendou Vitor Hugo.

Em seguida, o ex-ministro Osmar Terra, que retomou o mandato de deputado federal esta semana após ter sido substituído por Onyx Lorenzoni no ministério da Cidadania, também negou a possibilidade.

“Não tem nada, ninguém me convidou para nada”, respondeu. Os líderes de governo têm papel fundamental na negociação de projetos de interesse do Executivo.

*Com informações do Estadão Conteúdo