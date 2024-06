Viúvo ganha seguidores após espalhar outdoors no Rio procurando uma namorada

Valentim procura uma companheira amorosa e que goste de pets, já que ele é apaixonado por suas cachorrinhas; perfil foi impulsionado após aparição no ‘Mais Você’

Reprodução/Instagram/@cvalentimcosta Valentim tem 54 anos e ama suas cachorrinhas, Mel e Pretinha



Carlos Valemtim, de 54 anos, ficou viúvo há quatro anos e decidiu procurar uma companheira de forma diferente. Ao invés de recorrer aos aplicativos de relacionamento, ele investiu cerca de R$ 40 mil reais em 50 ourtdoors espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Muito apegado a suas cachorrinhas, Valemtim utilizou uma foto sorrindo e segurando a Mel e a Pretinha, nome das pets. Ele não gostava de redes sociais, mas com a ajuda das filhas criou o Instagram e decidiu compartilhar seu user (nome do usuário no Instagram), nas placas, afim de procurar alguém. Os seguidores já somam 18 mil pessoas. O dinheiro que ele usou para fazer as placas foi economia dos quatro anos após ficar viúvo. Nas redes ele também compartilha sua rotina, inclusive, os treinos de karatê e fotinhas em família.

