Toyota investirá R$ 11 bilhões no Brasil até 2030 e terá fábrica em Sorocaba

A Toyota anunciou um novo ciclo de investimentos no Brasil, totalizando R$ 11 bilhões até 2030. Esse montante será dividido em duas etapas, sendo a primeira de R$ 5 bilhões destinada ao lançamento de dois novos carros e à construção de uma nova fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo. A segunda etapa, com os R$ 6 bilhões restantes, será voltada para o desenvolvimento de novas plataformas de veículos. A partir de agora, todos os carros produzidos pela Toyota no Brasil terão uma versão híbrida, seguindo a especialidade da montadora em veículos movidos a etanol. O presidente da empresa japonesa no Brasil, Evandro Maggio, destacou que o programa federal Mover foi um dos incentivos para os investimentos da empresa no país, substituindo a tributação por critérios de eficiência energética.

Esse pacote de investimentos de R$ 11 bilhões representa o maior da história da Toyota no Brasil, que já possui 66 anos de operação no país. O primeiro veículo a ser lançado será um compacto, com preços mais acessíveis do que os híbridos já disponíveis no mercado. A montadora também planeja manter sua posição como a maior exportadora de veículos do Brasil, enviando 40% da produção para outros países, principalmente na América Latina. Para viabilizar esses investimentos, a Toyota fechou um acordo com o governo de São Paulo para a liberação de créditos de ICMS provenientes de exportações, totalizando cerca de R$ 1 bilhão. A empresa também está realizando uma reestruturação operacional, com a ampliação da produção em Sorocaba e o fechamento da unidade de Indaiatuba. A transferência das operações está prevista para começar em 2025 e ser concluída no ano seguinte.

