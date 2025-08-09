Voepass suspende operações após tragédia aérea e rotas são redistribuídas

Suspensão das atividades acontece após Anac revogar o Certificado de Operador Aéreo da empresa; companhia era a responsável pelo ATR 72-500 que se acidentou em Vinhedo e deixou 62 mortos

Sete aeronaves da Voepass, caracterizadas pela cor amarela, estão atualmente paradas no Aeroporto Leite Lopes, localizado em Ribeirão Preto, São Paulo. A suspensão das atividades da companhia ocorreu após a Anac revogar o Certificado de Operador Aéreo da empresa. A Voepass era a operadora do ATR 72-500 que se acidentou em Vinhedo, no dia 9 de agosto de 2024, resultando na morte de 62 pessoas, o que a torna a tragédia aérea mais grave do Brasil desde 2007.

Com a interrupção das operações da Voepass, suas rotas foram rapidamente absorvidas por outras grandes companhias aéreas do Brasil. No aeroporto de Cascavel, no Paraná, a Gol e a Latam realizam três voos diários para Guarulhos. Em Ribeirão Preto, as mesmas empresas assumiram os voos para Congonhas, enquanto a rota para o Rio de Janeiro ainda não foi ocupada por nenhuma companhia.

A Anac esclareceu que, após a suspensão de uma empresa aérea, não há redistribuição automática das rotas. No dia do acidente, a Voepass operou 53 voos para 17 diferentes aeroportos. Os slots que a companhia possuía em Congonhas foram transferidos para outras empresas, como Azul, Gol e Latam, que estão se adaptando à nova realidade do mercado.

A Latam, por sua vez, está planejando uma expansão de suas rotas, incluindo novas ligações a partir do aeroporto de Congonhas. A Gol também está realizando ajustes em suas operações, aproveitando os novos slots disponíveis. A Azul, no entanto, não forneceu informações sobre seus planos futuros em relação às rotas que agora estão disponíveis.

