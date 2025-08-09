Jovem Pan > Notícias > Brasil > Voepass suspende operações após tragédia aérea e rotas são redistribuídas

Voepass suspende operações após tragédia aérea e rotas são redistribuídas

Suspensão das atividades acontece após Anac revogar o Certificado de Operador Aéreo da empresa; companhia era a responsável pelo ATR 72-500 que se acidentou em Vinhedo e deixou 62 mortos

  • Por da Redação
  • 09/08/2025 07h04
  • BlueSky
Divulgação/Voepass Avião da Voepass Voepass era a operadora do ATR 72-500 que se acidentou em Vinhedo, no dia 9 de agosto de 2024, resultando na morte de 62 pessoas

Sete aeronaves da Voepass, caracterizadas pela cor amarela, estão atualmente paradas no Aeroporto Leite Lopes, localizado em Ribeirão Preto, São Paulo. A suspensão das atividades da companhia ocorreu após a Anac revogar o Certificado de Operador Aéreo da empresa. A Voepass era a operadora do ATR 72-500 que se acidentou em Vinhedo, no dia 9 de agosto de 2024, resultando na morte de 62 pessoas, o que a torna a tragédia aérea mais grave do Brasil desde 2007.

Com a interrupção das operações da Voepass, suas rotas foram rapidamente absorvidas por outras grandes companhias aéreas do Brasil. No aeroporto de Cascavel, no Paraná, a Gol e a Latam realizam três voos diários para Guarulhos. Em Ribeirão Preto, as mesmas empresas assumiram os voos para Congonhas, enquanto a rota para o Rio de Janeiro ainda não foi ocupada por nenhuma companhia.

A Anac esclareceu que, após a suspensão de uma empresa aérea, não há redistribuição automática das rotas. No dia do acidente, a Voepass operou 53 voos para 17 diferentes aeroportos. Os slots que a companhia possuía em Congonhas foram transferidos para outras empresas, como Azul, Gol e Latam, que estão se adaptando à nova realidade do mercado.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A Latam, por sua vez, está planejando uma expansão de suas rotas, incluindo novas ligações a partir do aeroporto de Congonhas. A Gol também está realizando ajustes em suas operações, aproveitando os novos slots disponíveis. A Azul, no entanto, não forneceu informações sobre seus planos futuros em relação às rotas que agora estão disponíveis.

Leia também

Deputado aciona TCU contra contrato do TST para sala VIP em aeroporto
Trump autoriza uso de força militar contra cartéis de drogas na América Latina

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >