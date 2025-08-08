Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump autoriza uso de força militar contra cartéis de drogas na América Latina

Trump autoriza uso de força militar contra cartéis de drogas na América Latina

Medida permite que os Estados Unidos realizem operações militares diretas em águas e solos estrangeiros, representando uma mudança significativa em relação à abordagem tradicional

  • Por da Redação
  • 08/08/2025 23h45
EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL POOL Donald Trump Decisão de Trump levanta preocupações legais, uma vez que operações militares em outros países geralmente requerem autorização do Congresso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou uma decisão audaciosa ao autorizar o uso de força militar contra cartéis de drogas na América Latina, classificando-os como organizações terroristas. Esta informação foi divulgada pelo The New York Times, que revelou a assinatura de uma diretiva secreta ao Pentágono. A medida permite que os Estados Unidos realizem operações militares diretas em águas e solos estrangeiros, representando uma mudança significativa em relação à abordagem tradicional de combate ao narcotráfico, que historicamente se baseava em sanções, inteligência e cooperação policial internacional.

Com a nova diretiva, oficiais do Departamento de Defesa já estão desenvolvendo estratégias para enfrentar esses grupos criminosos. No entanto, a decisão de Trump levanta preocupações legais, uma vez que operações militares em outros países geralmente requerem autorização do Congresso, especialmente em tempos de paz. A ausência de pareceres públicos de advogados da Casa Branca, do Pentágono ou do Estado Maior Geral sobre a legitimidade dessa ordem torna a situação ainda mais controversa. Além disso, há temores sobre o risco de vítimas civis, o que poderia intensificar tensões diplomáticas com os países envolvidos.

Paralelamente, o FBI está solicitando informações às forças locais de segurança sobre indivíduos ligados aos cartéis e suas redes familiares para inclusão em listas de vigilância antiterrorista. Essa ação pode expandir a base de pessoas sob monitoramento do governo, gerando críticas de grupos de defesa de direitos civis sobre possíveis violações do devido processo. A preocupação com a privacidade e os direitos civis é uma questão que não pode ser ignorada, especialmente quando se trata de expandir a vigilância governamental.

Além disso, o governo Trump aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa pela captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusado de colaborar com cartéis narcotraficantes. Essa medida reforça a política antiterrorismo do governo, inserindo o governo venezuelano em sua estratégia regional.

