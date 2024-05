Voluntários de Nova Petrópolis realizam 41 resgates em áreas de risco

Queda de barreira na RS 235, no km 17, bloqueou completamente o acesso entre Gramado e a cidade; acesso para Caxias do Sul também está indisponível

A região das Hortênsias, localizada na Serra Gaúcha, foi severamente afetada por um período de intensas chuvas que ocorreram durante a madrugada e a manhã, trazendo preocupações significativas para os moradores e autoridades locais. As cidades de Gramado e Nova Petrópolis foram as mais impactadas, levando à mobilização de esforços de resgate para auxiliar os afetados. A previsão do tempo não indica novas precipitações nas horas seguintes, o que oferece uma janela de oportunidade para as operações de resgate e recuperação. Em Nova Petrópolis, uma operação especial de resgate foi realizada, onde bombeiros voluntários desempenharam um papel crucial, salvando 41 pessoas de áreas consideradas de risco. A comunidade local e as autoridades estão trabalhando para desobstruir vias e restabelecer a normalidade o mais rápido possível, enfrentando desafios significativos devido aos estragos causados.

Os estragos nas vias de acesso são um dos maiores desafios enfrentados pela região. Uma queda de barreira na RS 235, no km 17, bloqueou completamente o acesso entre Gramado e Nova Petrópolis, enquanto a BR 116, que conecta Nova Petrópolis a Caxias do Sul, também sofreu bloqueio total. A situação forçou a utilização de uma rota alternativa através da localidade de Pinhal Alto, evidenciando a gravidade dos danos e a necessidade de esforços concentrados para a recuperação das áreas afetadas. Para auxiliar nas operações de resgate e avaliação dos danos, um helicóptero patrocinado por uma empresa local foi empregado. A aeronave não só facilitou o resgate de 13 pessoas como também será utilizado para o transporte de mantimentos e avaliação dos prejuízos. Até o momento, os bombeiros voluntários de Nova Petrópolis realizaram 56 resgates.

