Volvo Car Brasil coloca carro com mensagens no Ibirapuera para estimular a segurança no trânsito

Estacionado no parque próximo ao MAM, o XC40 Recharge Pure Electric, o novo 100% elétrico da marca, está coberto por post-its com informações sobre conscientização no trânsito

Divulgação/Jovem Pan O carro XC40 Recharge Pure Electric está no Parque do Ibirapuera para a campanha #CarregadodeRespeito



A Volvo Car Brasil expõe, até a próxima segunda-feira (31), um de seus veículos, o XC40 Recharge Pure Electric — o novo 100% elétrico da marca — no estacionamento localizado atrás do MAM (Museu de Arte Moderna), um dos locais mais emblemáticos da cidade de São Paulo. O carro estará coberto por post-its com informações que levam à conscientização sobre segurança no trânsito. A ação, batizada #CarregadodeRespeito, destaca duas das principais características da marca: eletrificação e respeito às pessoas. O carro ficará estacionado ao lado do novo parklet da marca instalado no local. Será um espaço para descanso e contemplação para o público do Parque do Ibirapuera. Há também tomada para carregamento de celulares e outros eletrônicos, além de um Wallbox, o carregador da marca para veículos Plug-in Hybrid. O parklet ficará por 12 meses no parque (até maio de 2022).

“A Volvo é conhecida como a marca mais segura do mundo e provoca reflexões sobre o tema, principalmente quando falamos da maneira como conduzimos nossos veículos, é algo que buscamos diariamente. A ação #CarregadodeRespeito une duas coisas muito importantes para a marca, já que carregado faz alusão ao fato de nossos carros serem eletrificados e respeito fala diretamente sobre a segurança no trânsito”, explica Rafael Ugo, diretor de marketing Latam Hub para Volvo Car Brasil. Além disso, nove lojas da rede Pão de Açúcar no Brasil terão suas vagas com carregadores Wallbox envelopadas com mensagens sobre respeito, levando à reflexão sobre consciência ambiental e a maneira como pensamos nossos carros e nossa condução.

A Volvo foi a criadora do cinto de segurança de três pontos em 1959. Além de ser uma inovação importante, o cinto hoje está presente em carros do mundo todo e já salvou milhões de vidas. Pensando sempre em como proteger as pessoas, a marca continua inovando e limitou a velocidade máxima de seus veículos em 180 km/h. Como próximo passo, colocará câmeras dentro dos automóveis para evitar que as pessoas conduzam intoxicadas ou distraídas. A ação #CarregadodeRespeito quer fazer com que a população repense a condução de todos os seus automóveis, trazendo outro olhar para o tema e focando na segurança, além de, mais uma vez, chamar a atenção para algo que a marca preza: o cuidado com as pessoas.

A Volvo Cars, fabricante sueca de carros premium, foi fundada em 1927 pelo engenheiro Gustav Larson e pelo economista Assar Gabrielsson, na cidade de Gotemburgo e, desde a sua fundação, tem as pessoas em primeiro lugar e no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte, a Volvo tem como objetivo oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal. Em 2020, a Volvo Car Brasil fechou o ano na segunda posição do segmento premium, com 17,6% de participação no mercado. A marca é líder isolada entre os eletrificados plug-in, com mais de 3.200 unidades comercializadas no ano, o que representa 63% das vendas no país. Segue ocupando o primeiro lugar entre os SUVs premium no país e o XC60 é o veículo híbrido brasileiro que menos desvaloriza em um ano dentre todos os modelos comercializados no país, segundo pesquisa da Auto Informe.

