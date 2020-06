Weintraub cita Doria e volta a provocar a China nas redes sociais

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Abraham Weintraub é o atual ministro da Educação do Brasil



O ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, publicou em sua conta no Twitter um trecho de quatro segundos de um vídeo no qual o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anuncia parceria com o laboratório chinês Sinovac para produzir vacinas contra a Covid-19.

“Sabem com quem o Gov ‘Dória’ fez mais um acordinho? Bem docinho!”, ironizou Weintraub, comentando o vídeo do governador.

Sabem com quem o Gov Dória fez mais um acordinho? Bem docinho! pic.twitter.com/1FnKeG4zKC — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 12, 2020

A publicação de Weintraub não foi a primeira do ministro com potencial de ofender os chineses. No começo de abril, o ministro ridicularizou o sotaque chinês ao fazer referência ao personagem Cebolinha, dos quadrinhos da Turma da Mônica.

“Geopolíticamente sic, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?”, escreveu o titular que comanda a pasta da Educação do Brasil.

Na ocasião, a Embaixada da China no Brasil cobrou do governo uma retratação, e o episódio rendeu a Weintraub a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar se o ministro cometeu crime de racismo.

*Com informações do Estadão Conteúdo