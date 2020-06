Weintraub diz ter sido ajudado por ‘dezenas de pessoas’ para ir aos EUA

Reprodução/Twitter Abraham Weintraub foi para os Estados Unidos após deixar o Ministério da Educação



O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub postou nesta segunda-feira (22) uma foto nos Estados Unidos, para onde foi após deixar a pasta, na quinta-feira (18).

Pelo Twitter, ele agradeceu a quem o ajudou a chegar em segurança ao país e disse ter sido auxiliado diretamente por “dezenas de pessoas”. “Agradeço a todos que me ajudaram a chegar em segurança aos EUA, seja aos que agiram diretamente (foram dezenas de pessoas) ou aos que oram por mim”, escreveu.

Aproveito para dizer que estou bem. Quanto à culinária internacional, ontem fiquei tentado a comer uns tacos, acabou sendo KFC.

As fotos confirmam que Weintraub conseguiu ir para os Estados Unidos apesar das restrições aos brasileiros no país. Desde o fim de maio, o governo de Donald Trump proíbe a entrada de pessoas que estavam no Brasil por conta da pandemia da Covid-19.

Abraham Weintraub deixou o Ministério da Educação após um ano e dois meses na chefia da pasta. A exoneração foi publicada neste sábado (20) no Diário Oficial, quando ele já estava em Miami. O ex-ministro foi indicado pelo governo brasileiro para assumir um cargo no Banco Mundial.