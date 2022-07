WhatsApp inicia testes para permitir esconder status de ‘online’ nas versões iOS e Android do aplicativo

Quem desabilitar a função também não poderá ver o status de online de outros usuários

Allan White/ Fotos Públicas Hoje, usuários do WhatsApp podem apenas configurar se os outros contatos podem saber se as próprias mensagens enviadas foram lidas



O WhatsApp iniciou testes de esconder o status de online no aplicativo de mensagens tanto nas versões Android e iOS quanto para desktop do mensageiro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 4, pelo site WaBetaInfo, especializado em analisar versões de testes de futuras atualizações do WhatsApp. Atualmente, apenas o Instagram e o Messenger possuem essa função. Ambos os aplicativos são da Meta (nome corporativo do Facebook), empresa proprietária também do WhatsApp. Assim como outras ferramentas do aplicativo, o botão para omitir o status estará incluso dentro da tela de privacidade. Hoje, os usuários podem apenas configurar se os outros contatos podem saber se as próprias mensagens enviadas foram lidas. O usuário poderá definir se todos poderão ver os status de online ou apenas o “visto por último”. No entanto, quem desabilitar a função também não poderá ver o status de online de outros usuários. A nova atualização do WhatsApp ainda não tem data definida.

*Com informações do Estadão Conteúdo.