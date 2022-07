Bingo acaba em confusão após 101 jogadores vencerem juntos prêmio de R$ 1.000 em Fortaleza

Bolada, no entanto, foi dividida entre os vencedores e cada um levou R$ 9,90

Divulgação Sorteio de bingo de cartelas em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, gerou confusão entre vencedores



O resultado de um bingo de cartelas, realizado em Caucaia, cidade localizada em Fortaleza, gerou uma confusão após 101 jogadores ganharem juntos o prêmio de R$ 1.000. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que a pedra 49 é anunciada e os vencedores correm para retirar o dinheiro. Houve discussão e confusão. O prêmio, no entanto, foi dividido e cada jogador levou R$ 9,90. Algum dos vencedores afirmaram que os organizadores do bingo arredondaram o valor e deram R$ 10 para cada um. O pagamento foi feito via Pix.