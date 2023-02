Xuxa aceita convite para ser embaixadora de campanha de vacinação

Apresentadora de televisão encontrou-se com a primeira-dama e as ministras de Saúde, Turismo e Mulheres para integrar ações de promoção de imunização

Reprodução/Instagram/xuxameneghel Xuxa, que completa 60 anos em 2023, ganhou um documentário no Globoplay



A apresentadora Xuxa Meneghel utilizou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 3, para anunciar que aceitou o convite da primeira-dama Janja Silva e ser a embaixadora da nova campanha de vacinação do país. A ‘rainha dos baixinhos’ visitou o Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, na zona sul do Rio, e se encontrou com as ministras Nísia Trindade (Saúde), Cida Gonçalves (Mulheres) e Daniela Carneiro (Turismo), que pontuaram a importância de iniciar uma campanha de vacinação no país que sofreu uma queda nos últimos anos durante o último governo. Dados do Ministério da Saúde indicam que a cobertura vacinal no Brasil chegou em 2021 com menos de 60% dos cidadãos imunizados e que participaram das campanhas do governo. Em 2020, o índice foi de 67%, no ano anterior, de 73%. A campanha está programada no dia 27 de fevereiro. “Vacinação é prioridade”, afirmou o Ministério da Saúde no seu Instagram. Além da área de imunização, foram discutidas medidas e políticas públicas que possam combater a violência contra crianças e adolescentes.