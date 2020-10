Camilo Santana, governador do Ceará, testa positivo para Covid-19

O anúncio do diagnóstico foi realizado através das redes sociais; mesmo apresentando sintomas da doença, Camilo Santana passa bem

Reprodução/Facebook O governador do Ceará testou positivo para Covid-19 após realizar um segundo teste



O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) anunciou em suas redes nesta quarta-feira, 7, que foi diagnosticado com Covid-19. Na última segunda-feira, 5, a primeira-dama do estado, Onélia Santana, havia comunicado que testou positivo para o novo coronavírus. Desde então, ele suspendeu todas as atividades de sua agenda pública, fez um exame que constatou resultado negativo, mas voltou a realizar o teste após apresentar sintomas de gripe.

“Informo aos meus irmãos e irmãs cearenses que, em novo exame realizado hoje, testei positivo para Covid. Fiz esse segundo exame após surgirem alguns sintomas gripais. Mesmo o exame da 2ª feira tendo dado negativo, por precaução, pelo fato de Onélia ter dado positivo, ja havia cancelado toda a minha agenda pública e entrado em isolamento, trabalhando em casa, continuarei dessa forma nos próximos dias”, explicou Camilo em um tuíte. Apesar do diagnóstico positivo para o segundo exame acompanhar sintomas da doença, o governador afirmou que está bem e continuará seguindo as recomendações médicas.

Informo aos meus irmãos e irmãs cearenses que, em novo exame realizado hoje, testei positivo para Covid. Fiz esse segundo exame após surgirem alguns sintomas gripais. Mesmo o exame da 2a feira tendo dado negativo, por precaução, pelo fato de Onélia ter dado positivo, (Cont.) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 7, 2020

*Mais informações em instantes